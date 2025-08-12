О нас

Завершен прием 125 тыс. детей в первый класс на новый учебный год

Завершен прием 125 тыс. детей в первый класс на новый учебный год Завершен прием 125 тысяч детей в первый класс на новый учебный год
Наука и образование
12 августа 2025 г. 14:13
Завершен прием 125 тыс. детей в первый класс на новый учебный год

Прием 125 тысяч детей в первый класс на новый учебный год завершился.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (ГАДОО).

Отмечается, что на начальном этапе процесс проводился с приоритетом для Баку и ряда других регионов.

Сейчас подать заявку в общеобразовательные учреждения с обучением на азербайджанском и других языках можно через платформу https://mektebeqebul.edu.az/, выбрав школу и учителя при наличии свободных мест.

Напомним, что приём детей в 1-й класс на 2025–2026 учебный год начался 6 мая и завершится 12 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yeni ildə tədris ili üzrə 125 min uşağın birinci sinfə qəbulu tamamlanıb

Другие новости из категории

В этом году в Азербайджане около 75 тыс. учителей успешно прошли сертификацию
В этом году в Азербайджане около 75 тыс. учителей успешно прошли сертификацию
12 августа 2025 г. 14:10
В группы дошкольной подготовки зачислено около 60 тысяч детей
В группы дошкольной подготовки зачислено около 60 тысяч детей
12 августа 2025 г. 13:59
В Ясамале и Нафталане с нового учебного года откроются новые детсады
В Ясамале и Нафталане с нового учебного года откроются новые детсады
12 августа 2025 г. 13:57
В Азербайджане начался набор воспитателей-учителей в детсады
В Азербайджане начался набор воспитателей-учителей в детсады
12 августа 2025 г. 13:24
Ученый объяснил тайну Бермудского треугольника
Ученый объяснил тайну Бермудского треугольника
12 августа 2025 г. 04:59
ГЭЦ обнародовал результаты II этапа вступительного экзамена в резидентуру
ГЭЦ обнародовал результаты II этапа вступительного экзамена в резидентуру
11 августа 2025 г. 15:16
В этом году 141 человеку отказано в присвоении ученой степени доктора философии
В этом году 141 человеку отказано в присвоении ученой степени доктора философии
11 августа 2025 г. 12:29
В Ханкенди проходит VII Летняя школа тюркологии
В Ханкенди проходит VII Летняя школа тюркологии
11 августа 2025 г. 11:03
Сегодня в Азербайджане начинается отбор специальностей в вузы
Сегодня в Азербайджане начинается отбор специальностей в вузы
11 августа 2025 г. 09:48
На Солнце произошел мощный выброс плазмы
На Солнце произошел мощный выброс плазмы
11 августа 2025 г. 03:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi