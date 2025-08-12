Завершен прием 125 тыс. детей в первый класс на новый учебный год

Прием 125 тысяч детей в первый класс на новый учебный год завершился.
Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (ГАДОО).
Отмечается, что на начальном этапе процесс проводился с приоритетом для Баку и ряда других регионов.
Сейчас подать заявку в общеобразовательные учреждения с обучением на азербайджанском и других языках можно через платформу https://mektebeqebul.edu.az/, выбрав школу и учителя при наличии свободных мест.
Напомним, что приём детей в 1-й класс на 2025–2026 учебный год начался 6 мая и завершится 12 сентября.