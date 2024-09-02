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Завершается выбор специальностей на вакантные места в вузы и колледжи

Завершается выбор специальностей на вакантные места в вузы и колледжи Выбор специальностей для абитуриентов, желающих поступить на вакантные плановые места в высшие учебные заведения и в колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования, продлится сегодня до 23:59.
Наука и образование
2 сентября 2024 г. 09:57
Завершается выбор специальностей на вакантные места в вузы и колледжи

Выбор специальностей для абитуриентов, желающих поступить на вакантные плановые места в высшие учебные заведения и в колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования, продлится сегодня до 23:59.

Как передает Report, об этом сообщает Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Список вакантных мест в высших учебных заведениях опубликован в 7-м номере журнала ”Абитуриент“, в колледжах в 5-м номере журнала ”Абитуриент".

Абитуриенты (а также суббакалавры) могут выбрать до 20 кодов специальностей и подтвердить их в “электронном заявлении абитуриента о выборе специальности” через eservices.dim.gov.az/erizebak/ixtisas2.

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Версия на азербайджанском языке Ali məktəblərin boş qalan plan yerlərinə və kolleclərə ixtisas seçimi başa çatır

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