Завершается выбор специальностей на вакантные места в вузы и колледжи

Выбор специальностей для абитуриентов, желающих поступить на вакантные плановые места в высшие учебные заведения и в колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования, продлится сегодня до 23:59.

Выбор специальностей для абитуриентов, желающих поступить на вакантные плановые места в высшие учебные заведения и в колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования, продлится сегодня до 23:59.

Как передает Report, об этом сообщает Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Список вакантных мест в высших учебных заведениях опубликован в 7-м номере журнала ”Абитуриент“, в колледжах ‑ в 5-м номере журнала ”Абитуриент".