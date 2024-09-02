Завершается выбор специальностей на вакантные места в вузы и колледжи

Выбор специальностей для абитуриентов, желающих поступить на вакантные плановые места в высшие учебные заведения и в колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования, продлится сегодня до 23:59.
Как передает Report, об этом сообщает Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Список вакантных мест в высших учебных заведениях опубликован в 7-м номере журнала ”Абитуриент“, в колледжах ‑ в 5-м номере журнала ”Абитуриент".
Абитуриенты (а также суббакалавры) могут выбрать до 20 кодов специальностей и подтвердить их в “электронном заявлении абитуриента о выборе специальности” через