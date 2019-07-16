Завершается регистрация для поступления в колледжи по специальностям, требующим особых способностей

Сегодня завершается электронная регистрация на требующие особых способностей специальности средне-специальных учебных заведений на базе общего среднего образования.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), экзамен по выявлению способностей состоится 18 июля – 4 августа.

Для регистрации пользователь должен воспользоваться логином и паролем и перечислить на счет в личном кабинете необходимую сумму.

Регистрацию могут пройти абитуриенты, общий балл которых на выпускном экзамене не ниже 50 баллов (по обоим этапам). Нет ограничения в баллах по предметам.

Сразу после прохождения регистрации абитуриенты смогут распечатать пропуск на экзамен по выявлению способностей.

Ссылка для регистрации: https://eservices.dim.gov.az/erizetex/qabiliyyet/?...