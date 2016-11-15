Зарплата прошедших диагностическую оценку педагогов возрастет на около 40%

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "Диагностическая оценка не означает увольнение не прошедших экзамен педагогов".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал завотделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, тестовый экзамен пройдет по двум разделам: "Экзамен пройдут педагоги, показавшие по каждому разделу результат выше 10%. Не прошедшие экзамен педагоги будут привлечены к тренингам".

Э.Багиров сказал, что зарплата прошедших диагностическую оценку педагогов государственных общеобразовательных школ возрастет в среднем на около 40%: "С 1 января их зарплата будет начисляться с надбавкой. Назвать конкретную цифру невозможно, так как существуют некоторые критерии: высшее образование, стаж, нагрузка и пр".