Зарплата учителей, работающих в государственных учреждениях начального профессионально-специального образования, повышена в 2 раза

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении учебной нагрузки и заработной платы учителей, работающих в государственных учреждениях начального профессионально-специального образования, знания и умения которых прошли диагностическую оценку, и заработной платы работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью в данных учреждениях.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в связи с применением указа президента Азербайджанской Республики "Об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики" от 6 декабря 2016 года номер 1138 в целях улучшения материального благосостояния работников государственных учреждений начального профессионально-специального образования, занимающихся управленческой, образовательной и учебной деятельностью.

Президент Ильхам Алиев распорядился повысить еженедельную учебную нагрузку учителей, работающих в государственных учреждениях начального профессионально-специального образования, знания и умения которых прошли диагностическую оценку, в 1,5 раза, а их ежемесячные должностные оклады – в среднем в 2 раза.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в пятнадцатидневный срок утвердить схему и размеры ежемесячных должностных окладов занимающихся управленческой, образовательной и учебной деятельностью в государственных учреждениях начального профессионально-специального образования работников, знания и умения которых прошли диагностическую оценку; в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать президента Азербайджанской Республики; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать президента Азербайджанской Республики об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Принятых в учреждения начального профессионально-специального образования путем централизованного конкурса, проведенного министерством образования Азербайджанской Республики после диагностической оценки, работников, занимающихся в данных учреждениях управленческой, образовательной и учебной деятельностью, приравнять к работникам, знания и умения которых прошли диагностическую оценку.

Министерству юстиции Азербайджанской Республики поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики.

Часть 1 настоящего распоряжения применяется с 1 января 2018 года.