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    Зарегистрирован самый сильный ветер вблизи черной дыры

    Скорость ветра составляет более 200 млн. км/ч

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Вблизи черной дыры зарегистрирован самый сильный ветер во Вселенной. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, группа астрофизиков зарегистрировали ветер со скоростью 200 млн. км/ч. 

    Отметим, что скорость самого мощного урагана, произошедшего на планете до сегодняшнего дня, составляла 300 км/ч. 

    Астрофизики наблюдали за этим ветром с помощью телескопа Sloan Digital Sky Survey.

    В заявлении астрофизиков говорится, что масса черной дыры может в миллиарды раз превышать солнечную: "Мы не только подтвердили, что это самый высокоскоростной ультрафиолетовый ветер в истории, но и открыли новый, более слабый ветер в том же квазаре. Он движется со скоростью 140 миллионов километров в час".

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