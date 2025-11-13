Запуск спутников NASA отменили из-за солнечной активности

Старт ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin с парой зондов EscaPADE, разработанной планетологами из США для изучения свойств магнитной оболочки Марса, вновь отменили.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила компания-разработчик ракеты.

"New Glenn готов к пуску, однако из-за повышенной солнечной активности и ее потенциального воздействия на корабль <...> NASA переносит запуск до улучшения погодных условий", - говорится в публикации.

Зонды должны создать первую трехмерную карту магнитных полей, верхней атмосферы и ионосферы планеты. Они будут исследовать околопланетное пространство Марса и объяснить потерю его атмосферы и воды.

Спутники EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), разработанные в Калифорнийском университете в Беркли, выйдут на орбиту Марса, как ожидается, в сентябре 2027 года.