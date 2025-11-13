Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Запуск спутников NASA отменили из-за солнечной активности

    Наука и образование
    • 13 ноября, 2025
    • 00:29
    Запуск спутников NASA отменили из-за солнечной активности

    Старт ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin с парой зондов EscaPADE, разработанной планетологами из США для изучения свойств магнитной оболочки Марса, вновь отменили.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила компания-разработчик ракеты.

    "New Glenn готов к пуску, однако из-за повышенной солнечной активности и ее потенциального воздействия на корабль <...> NASA переносит запуск до улучшения погодных условий", - говорится в публикации.

    Зонды должны создать первую трехмерную карту магнитных полей, верхней атмосферы и ионосферы планеты. Они будут исследовать околопланетное пространство Марса и объяснить потерю его атмосферы и воды.

    Спутники EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), разработанные в Калифорнийском университете в Беркли, выйдут на орбиту Марса, как ожидается, в сентябре 2027 года.

    ракета Марс NASA космос
    NASA-nın peyk buraxılışı Günəş aktivliyinə görə təxirə salınıb

    Последние новости

    01:07

    Коалиция премьер-министра Ирака победила на выборах в парламент

    Другие страны
    00:56

    США продолжат пресекать транспортировку наркотиков в Карибском регионе

    Другие страны
    00:29

    Запуск спутников NASA отменили из-за солнечной активности

    Наука и образование
    00:11

    Глава ФБР: Китай запретил 13 прекурсоров для фентанила по соглашению с США

    Другие страны
    23:48

    В Филадельфии поднят флаг Азербайджана

    Другие страны
    23:41

    Хакан Фидан и Рустем Умеров провели встречу в Анкаре

    В регионе
    23:33

    Франция приостанавливает непопулярную пенсионную реформу

    Другие страны
    23:19

    Премьер Пакистана предложил Афганистану провести новый раунд переговоров

    Другие страны
    23:05

    Минэнерго США оставило неизменным прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год

    Энергетика
    Лента новостей