Замминистра: В Азербайджане будут осуществлены большие реформы в системе технического профобразования

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане будут осуществлены большие реформы в системе технического профобразования".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Фирудин Гурбанов.

Он отметил, что в стране ведутся работы по оптимизации всех ступеней образования: "Это касается и системы профобразования. В последнее время профобразованию уделяют большое внимание. На рынке труда растет потребность в работниках, владеющих профессией. Поэтому существует необходимость в развитии системы технического профобразования. В этом направлении планируются последовательные и поэтапные работы, осуществятся большие реформы. Оптимизация – одно из направлений этого".

Замминистра отметил, что в первую очередь мероприятия по оптимизации будут проведены по специальностям, требующимся в промышленной, сельскохозяйственной, туристической сферах и сфере услуг: "Естественно, общие результаты выпускников профшкол нас не вполне удовлетворяют. Однако проводимые последние три года анализы показали, что достигнуты положительные результаты в повышении уровня знаний учеников профшкол. Этот прогресс продолжится и в будущем".

Ф.Гурбанов добавил, что в последнее время возрос интерес к техническим профессиям, сфере услуг, особенно туризму.