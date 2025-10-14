Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Замминистра: В Азербайджане ежегодно на образование выделяется около 5 млрд манатов

    Наука и образование
    • 14 октября, 2025
    • 11:08
    Замминистра: В Азербайджане ежегодно на образование выделяется около 5 млрд манатов

    В Азербайджане ежегодно на образование выделяется около 5 млрд манатов, что составляет примерно 3,8% валового внутреннего продукта.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на открытии 7-го Диалога по Целям устойчивого развития "Инвестиции в образование во имя устойчивого развития Азербайджана".

    Он отметил, что самые крупные инвестиции в образование осуществляются в основном государством.

    "Если обратиться к мировой практике, то в среднем около 85% инвестиций в образование приходится на долю государства, а 15% - на долю частного сектора. Однако этот показатель варьируется в зависимости от стран и уровней образования. В Азербайджане это соотношение несколько иное, то есть примерно 95% инвестиций в сферу образования поступает из государственного бюджета, и только 5% покрывается частным сектором. Ежегодно из госбюджета около 5 млрд манатов направляется в сферу образования. Это равно примерно 3,8% валового внутреннего продукта", - сказал замминистра.

    Исаев отметил, что 1,6 млн обучающихся учатся в государственном общеобразовательном секторе: "Около 25 тыс. обучающихся получают образование в частных образовательных учреждениях. Также 15-16% инвестиций направляется в систему высшего образования, примерно 10% всех расходов направляется в дошкольные образовательные учреждения. Кроме того, расширяется охват инклюзивного образования".

    Он также добавил, что средства, вложенные в образование, со временем окупаются. Замминистра добавил, что постоянное инвестирование в образование со стороны государства является одним из ключевых факторов, обеспечивающих будущее развитие страны.

    Идрис Исаев Диалог по ЦУР образование
    Nazir müavini: Azərbaycanda hər il təhsilə 5 milyard manata yaxın vəsait ayrılır - ƏLAVƏ OLUNUB
    Azerbaijan allocates nearly 5B manats annually to education

    Последние новости

    12:07

    В Азербайджане жертвенное мясо из Саудовской Аравии роздано около 9 тыс. человек

    Социальная защита
    12:05

    Садиг Алиев: На освобожденных территориях применяются льготы и механизмы стимулирования для профподготовки

    Социальная защита
    12:02

    В Баку бригада скорой помощи приняла роды на дому

    Здоровье
    12:02

    Улькер Саттарова: Позиции азербайджанских вузов в мировых рейтингах улучшаются

    Наука и образование
    11:57

    Румыния впервые экспортирует ядерное топливо

    Другие страны
    11:49

    Вице-президент IAJ: Необходимо обеспечить бюджетную независимость судебной власти

    Внешняя политика
    11:43

    Главы МИД Армении и Финляндии провели встречу в формате тет-а-тет в Ереване

    В регионе
    11:39

    Казахстан готов сотрудничать с Азербайджаном в сфере атомной энергетики

    Энергетика
    11:36

    Казахстан заинтересован в долгосрочных поставках нефтепродуктов из Азербайджана

    Энергетика
    Лента новостей