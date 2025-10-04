Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Замминистра: Уровень грамотности в Азербайджане близок к 100%

    Наука и образование
    • 04 октября, 2025
    • 11:00
    Замминистра: Уровень грамотности в Азербайджане близок к 100%

    Уровень грамотности в Азербайджане по данным ЮНЕСКО приближается к 100%.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на VI международном форуме "Новые вызовы в образовании".

    По его словам, образование играет ключевую роль в развитии общества:

    "Не случайно одним из факторов социально-экономического развития нашей страны является конкурентоспособный человеческий капитал. Развиваются те страны, где уделяется внимание образованию. В документах, принятых до настоящего времени, предпринимаются меры по приведению образования в соответствие с международными стандартами".

    Исаев добавил, что сегодня глобальные вызовы также влияют на образование: "Требуется адаптация молодежи к новым вызовам - это цифровые и "зеленые" навыки. В нашей образовательной системе используются инструменты искусственного интеллекта для приобретения некоторых навыков".

    образование вызовы грамотность ЮНЕСКО
    Nazir müavini: UNESCO təhsil sisteminə görə Azərbaycanda savadlılıq 100 %-ə yaxındır
    Deputy minister: UNESCO data says literacy rate in Azerbaijan is close to 100%

    Последние новости

    12:10

    Израиль вновь нанес удар по Газе

    Другие страны
    12:04

    В управлении МБА и "Азер-Тюрк Банка" произведены изменения

    Финансы
    11:52

    Президентские стипендии получат 102 студента, поступившие в вузы в этом году

    Наука и образование
    11:51
    Фото

    9 азербайджанских дзюдоистов прошли в финал III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:49

    Кобахидзе уверен в победе "Грузинской мечты" на муниципальных выборах

    В регионе
    11:48

    В Азербайджане повышена заработная плата работников домов малютки

    Внутренняя политика
    11:45

    Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции

    Бизнес
    11:33

    Число погибших при обрушении здания школы-интерната в Индонезии возросло до 14

    Другие страны
    11:27

    ЦБА: Инфраструктурные проекты на освобожденных территориях увеличили долю строительства в ВВП

    Финансы
    Лента новостей