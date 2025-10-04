Замминистра: Уровень грамотности в Азербайджане близок к 100%

Уровень грамотности в Азербайджане по данным ЮНЕСКО приближается к 100%.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на VI международном форуме "Новые вызовы в образовании".

По его словам, образование играет ключевую роль в развитии общества:

"Не случайно одним из факторов социально-экономического развития нашей страны является конкурентоспособный человеческий капитал. Развиваются те страны, где уделяется внимание образованию. В документах, принятых до настоящего времени, предпринимаются меры по приведению образования в соответствие с международными стандартами".

Исаев добавил, что сегодня глобальные вызовы также влияют на образование: "Требуется адаптация молодежи к новым вызовам - это цифровые и "зеленые" навыки. В нашей образовательной системе используются инструменты искусственного интеллекта для приобретения некоторых навыков".