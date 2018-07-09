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    Замминистра: Результаты выпускных экзаменов IX классов улучшились

    Начат процесс анализа результатов выпускного экзаменов© Report

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "В настоящее время начат процесс анализа результатов выпускных экзаменов"

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказала замминистра образования, временно и.о. заведующего Управления образования г.Баку Махаббат Велиева.

    Она сообщила, что в целом по сравнению с предыдущим учебным годом в прошлом году были получены более положительные результаты: "В прошлом учебном году результаты выпускных экзаменов учащихся IX классов улучшились на 4,75% "

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