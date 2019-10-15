Замминистра образования Азербайджана обратилась к учителям и директорам школ

"Есть школы, не соответствующие современным требованиям, чья деятельность не отличается качеством".

Как сообщает Report, об этом на конференции "Образование в Баку: успехи и цели" заявила замминистра образования Махаббат Велиева.

Она отметила, что должен быть найден основательный подход к искоренению этих проблем: "Перед директорами школ стоят серьезные вызовы. Возможно, в этом году директора школ организуют работу успешно и продемонстрируют блестящие результаты, но ввиду бессистемного подхода к этой проблеме проводимая работа в целом окажется неэффективной. Мы не уверены, что учителя общеобразовательных школ достаточно четко понимают значимость дошкольной подготовки. Они, словно, остаются в стороне от происходящего. При том, что дошкольная подготовка – важная составляющая учебного процесса. Этот вопрос должен быть доведен до внимания всего коллектива".