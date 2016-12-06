Замминистра: Некоторые учащиеся не продолжают учебу после IX класса

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Было бы целесообразно выдавать аттестаты выпускникам как общих средних, так и полных средних учебных заведений. Так как название этих документов аттестатом соответствует мировому опыту".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал замминистра образования Джейхун Байрамов.

По его словам, другое новшество в выдаче документов будет заключаться в том, что кроме оценок по тем или иным предметам, здесь отразится вопрос касательно того, является ли ученик выпускником обычного класса, или класса с уклоном: "Кроме того, в новых формах аттестатов будут выпускные и годовые отметки. Считаем, что данный документ создаст почву для предоставления более всесторонней информации".

Дж.Байрамов также внес ясность в слова, сказанные председателем Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейкой Аббасзаде касательно не перехода 30% выпускников IX классов в X-XI классы.

Замминистра, который также является членом Совета директоров, заявил, что в настоящее время обязательное образование в стране находится на уровне общего среднего образования, то есть завершается в IX классе: "После IX класса некоторые учащиеся переходят в X-XI классы, чтобы получить в дальнейшем высшее образование, а некоторые обращаются в профтехучилища. В то же время, на базе IX класса по некоторым специальностям производится прием в ссузы (колледжи). Есть учащиеся, которые не продолжают учебу после IX класса".