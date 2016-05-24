Замминистра образования: В государственных вузах нет докторов наук в возрасте до 30-ти лет

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "Анализ возрастного предела работающих в системе министерства образования докторов наук показывает, что в государственных высших учебных заведениях нет докторов наук в возрасте до 30-ти лет. Статистика лиц старше 65-ти лет составляет 68,7%".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Джейхун Байрамов, выступая на прошедшей в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности XX Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей.

По словам Д.Байрамова, большинство обучающихся в стране докторантов приходятся на долю гуманитарных, социологических наук и экономики: "При плане приема в докторантуру должна учитываться подготовка профессионалов, в которых страна будет нуждаться в будущем".