Заканчивается регистрация бакалавров, поступивших в магистратуру НАНА

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Сегодня заканчивается регистрация бакалавров, поступивших в магистратуру Национальной академии наук Азербайджана на 2015/2016-й учебный год. Как сообщает Report, для регистрации, которая началась с 29 июня, требуются оригинал и копия удостоверения личности, оригинал и копия диплома бакалавра (для выпускников текущего года справка из высшего учебного заведения о полном окончании курса бакалавра), 4 фотографии (3×4 см), сведения о результатах приемного экзамена в магистратуру.

Напомним, что регистрация проводится с 10:00 до 17:00 (за исключением субботы и воскресенья) в отделе образования Управления науки и образования НАНА (проспект Гусейна Джавида, 115, 1-й этаж, каб. 153). Бакалавры, не прошедшие регистрацию, будут исключены из списка поступивших.