Минобразования: За прошлый учебный год более 827 тысяч учебников пришли в негодность - ЭКСКЛЮЗИВ

Обнародовано количество учебников, использованных в прошлом учебном году в средних школах Азербайджана и пришедших в негодность.

В ответ на запрос Report в Министерстве образования сообщили, что в конце 2018/2019 учебного года в непригодность пришли 827548 учебников.

Было отмечено, что сбор учебников у школьников осуществляется в конце каждого учебного года: "Определяется количество непригодных для использования учебников, составляется акт и они изымаются из учебного процесса, заменяясь новыми".

В министерстве сообщили, что школа и родители играют значимую роль в формировании у детей навыков обращения с учебниками, защиты их от порчи.

В ответ на вопрос, какие учебники подвергаются порче и повреждениям больше всего, подчеркивается, что согласно статистике прошлых лет, самыми непригодными для использования, поврежденными бывают учебники преимущественно 1 класса, у других классов – это учебники по предметам, которые проходят в течение недели чаще.

Министерство образования также сообщило о правилах компенсации за испорченные или порванные учебники. Согласно "Правилам издания, печати и распределения учебников для общеобразовательных школ", каждый учебник печатается с расчетом на 4 года использования. Согласно соответствующим правилам, если виновником порчи или потери учебников является пользователь, то он же восполняет это. В противном случае замена обеспечивается со стороны Министерства образования Азербайджанкой Республики.