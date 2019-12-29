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За два дня для участия в конкурсе "Yüksəliş" зарегистрировалось свыше 1500 человек

​За два дня для участия в конкурсе Yüksəliş зарегистрировалось свыше

В Азербайджане наблюдается высокий интерес к стартовавшем 27 декабря конкурсу "Восхождение" ("Yüksəliş"), инициированном с целью выявления и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем интеллекта и управленческих качеств, и создания в стране банка кадровых резервов.

Как сообщили Report в пресс-службе "Yüksəliş", за несколько дней для участия в проекте зарегистрировалось более 1500 кандидатов.

Также в пресс-службе сообщили, что наибольшее количество обращений, поступивших в первые дни запуска конкурса, было связанно с вопросом, могут ли госслужащие, принять участие в проекте: "На участие в конкурсе нет никаких ограничений. Любой гражданин Азербайджана работающий в госслужбе, может зарегистрироваться и испытать свои силы".

Отметим, что основной задачей конкурса является сформировать в стране прозрачный механизм поддержки и продвижения талантливых, перспективных управленцев, обладающих высоким уровнем интеллекта и лидерскими качествами.

Эмилия Аббасова

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