ЮНЕСКО: женщины составляют более половины жителей планеты с высшим образованием

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ За последние пять лет произошли крупные геополитические изменения, оказавшие значительное влияние на науку и технологию. В их числе - «арабская весна», ядерная сделка с Ираном и создание Экономического сообщества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как передает Report, авторы нового доклада ЮНЕСКО проанализировали, как эти и другие события сказались на развитии науки.

В исследовании приняли участие более 50 экспертов, каждый из которых изучил ситуацию в регионе или стране своего происхождения.

Женщины в целом, как выяснили авторы доклада, составляют меньшинство в научном мире. Кроме того, они, как правило, имеют более ограниченный, чем мужчины доступ к финансированию и в меньшей мере представлены в престижных университетах и среди старшего преподавательского состава.

Регионами с наиболее высокой долей женщин-исследователей являются Юго-Восточная Европа (49%), Карибский бассейн, Центральная Азия и Латинская Америка (44%).

В сфере получения образования женщины достигли паритета. Среди всех обладателей степени бакалавра и магистра в мире они составляют теперь 53 процента.