    Ясин Сойлер: Азербайджан играет роль моста в развитии тюркского мира

    09 декабря, 2025
    Ясин Сойлер: Азербайджан играет роль моста в развитии тюркского мира

    В Анкарском университете социальных наук (ASBU) прошли панельные дискуссии на тему "Председательство Азербайджана в Организации тюркских государств (ОТГ) и будущее тюркского мира".

    Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии приняли участие дипломаты, представители политических партий, ученые и эксперты из Турции и Азербайджана.

    Перед началом панели проректор ASBU профессор Ясин Сойлер отметил, что Азербайджан играет роль моста в развитии тюркского мира: "Союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на принципе великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация - два государства", стали положительным примером для всего тюркского мира. В этом отношении Азербайджан взял на себя роль моста в развитии тюркских государств".

    Под модераторством преподавателя ASBU Элем Эйридже Тепекчиоглу член правления Центра анализа международных отношений Азербайджана (ЦАМО) Джавид Велиев, доцент Азербайджанского государственного экономического университета Назим Джафарсой и доцент университета "Хазар" Орхан Велиев обсудили важность укрепления сотрудничества и совместных усилий в тюркском мире.

    Дж.Велиев заявил, что Азербайджан рассматривает ОТГ как "платформу стратегического сотрудничества": "ОТГ не настроена предвзято против других государств и открыта для сотрудничества".

    Член ЦАМО также отметил сферы обороны и безопасности среди приоритетных направлений взаимодействия в тюркском мире.

    Н.Джафарсой рассказал о вызовах, стоящих перед тюркским миром, а также коснулся преимуществ развития взаимной торговли и экономических связей.

    О.Велиев затронул новые возможности, возникшие в регионе после Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, поделился мнением о перспективах развития тюркского мира и общих вызовах, стоящих перед ОТГ.

    Yasin Söylər: Azərbaycan türk dünyasının inkişafında körpü rolunu oynayır
