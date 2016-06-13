​Ягуб Махмудов побывал в Татарстане на праздновании годовщины принятия ислама

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Делегация Института истории имени А.А.Бакиханова НАНА по приглашению Президентского аппарата Республики Татарстан (РТ) побывала в Татарстане на праздновании годовщины принятия ислама, сообщает Report.

"Делегация нашего института побывала в Татарстане на праздновании годовщины принятия ислама. Мы побывали в древнем городе Булгар на грандиозном праздновании Великий Жиен, где в 922 году хан Алмуш объявил ислам государственной религией Волжской Булгарии. Татаро-тюркское государство Волжская Булгария в истории татарского народа, в историческом прошлом нынешней России сыграла очень большую роль", - заявил член-корреспондент НАНА, директор Института истории, заслуженный деятель науки Ягуб Махмудов.

"Татарский народ принятие ислама отмечает как один из знаменательных событий в своей истории, ежегодно празднуя эту дату. Кроме того, наш визит был приурочен к процедуре заложения капсулы по случаю начала строительства Булгарской исламской академии. Эта академия, строительство которой санкционировал президент РФ Владимир Путин, будет главным учебным заведением для всех мусульман России", - сообщил Я.Махмудов.

По его словам, в рамках визита азербайджанская делегация провела встречу с татарскими учеными в Институте истории имени Марджани.

В ходе встреч была обсуждена научно-исследовательская программа "Идель-Каспий", подразумевающая написание фундаментальной монографии "Азербайджано-татарские исторические связи: прошлое, настоящее, перспективы". Был принят генеральный план монографии, определен авторский коллектив и начата работа над этим вопросом.