    Ягуб Махмудов: Необходимо отказаться от термина "тюркоязычные государства"

    Наука и образование
    • 25 февраля, 2026
    • 13:13
    Ягуб Махмудов: Необходимо отказаться от термина тюркоязычные государства

    Cоветник президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ягуб Махмудов заявил о необходимости прекратить использование термина "тюркоязычные государства".

    Как сообщает Report, с таким заявлением он выступил в ходе общего собрания организации, посвященного итогам 2025 года.

    По словам Махмудова, сегодня в истории тюркского мира наступил решающий этап, и Азербайджан занимает в этом процессе лидирующие позиции:

    "Я хочу обратиться с этой трибуны. Следует отказаться от выражения "тюркоязычные государства". Уже создана Организация тюркских государств, и это понятие не тождественно "тюркоязычным государствам". Иначе складывается впечатление, будто мы не тюрки, а нам просто вложили этот язык в уста", - отметил ученый.

