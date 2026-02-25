Ягуб Махмудов: Необходимо отказаться от термина "тюркоязычные государства"

Cоветник президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ягуб Махмудов заявил о необходимости прекратить использование термина "тюркоязычные государства".

Как сообщает Report, с таким заявлением он выступил в ходе общего собрания организации, посвященного итогам 2025 года.

По словам Махмудова, сегодня в истории тюркского мира наступил решающий этап, и Азербайджан занимает в этом процессе лидирующие позиции:

"Я хочу обратиться с этой трибуны. Следует отказаться от выражения "тюркоязычные государства". Уже создана Организация тюркских государств, и это понятие не тождественно "тюркоязычным государствам". Иначе складывается впечатление, будто мы не тюрки, а нам просто вложили этот язык в уста", - отметил ученый.