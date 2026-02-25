Ягуб Махмудов: Необходимо отказаться от термина "тюркоязычные государства"
Наука и образование
- 25 февраля, 2026
- 13:13
Cоветник президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ягуб Махмудов заявил о необходимости прекратить использование термина "тюркоязычные государства".
Как сообщает Report, с таким заявлением он выступил в ходе общего собрания организации, посвященного итогам 2025 года.
По словам Махмудова, сегодня в истории тюркского мира наступил решающий этап, и Азербайджан занимает в этом процессе лидирующие позиции:
"Я хочу обратиться с этой трибуны. Следует отказаться от выражения "тюркоязычные государства". Уже создана Организация тюркских государств, и это понятие не тождественно "тюркоязычным государствам". Иначе складывается впечатление, будто мы не тюрки, а нам просто вложили этот язык в уста", - отметил ученый.
Последние новости
14:04
Фото
SOCAR планирует создать региональный промцентр совместно с Samsung E&A Co., Ltd.Энергетика
14:02
ГФСЗ завтра завершит все соцвыплаты за февральДругие
13:55
Си Цзиньпин провел переговоры с Фридрихом МерцемДругие страны
13:53
Трамп: Америка усилилась, экономика растет, а наши враги нас боятся - ОБЗОРДругие страны
13:36
Глава МИД Ганы прибыл с первым визитом в УкраинуДругие страны
13:35
Кароль Навроцкий указал на риски в программе ЕС по перевооружениюДругие страны
13:33
Азербайджан сократил импорт кукурузы более чем на 62%АПК
13:30
НАНА планирует создать научное отделение в КарабахеНаука и образование
13:25