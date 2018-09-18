Выросло количество получающих образование в Грузии граждан Азербайджана - СТАТИСТИКА

Тбилиси. 18 сентября. REPORT.AZ/ В конце 2017/2018 учебного года количество получающих образование в Грузии граждан Азербайджана составило 2 702 человека.

Как сообщает местное бюро Report, об этом отмечается в информации Национального статистического управления Грузии.

Согласно информации, по сравнению с показателем на начало прошлого учебного года количество получающих образование в вузах соседней страны граждан Азербайджана выросло на 11 человек.

Из получающих образование в Грузии граждан Азербайджана 501 учится в государственных университетах, 2 201 – в частных вузах.

Общее количество обучающихся в соседней стране иностранных студентов составляет 10 074 человека, из них первое место занимает Индия - 3 834 человека.