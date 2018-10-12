Выделены средства на строительство нового здания общеобразовательной школы в Агджебеди

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Салманбейли Агджебединского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства нового здания общеобразовательной школы на 432 ученических места в селе Салманбейли Агджебединского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 1 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год необходимые финансовые средства для завершения строительства здания общеобразовательной школы, указанного в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.