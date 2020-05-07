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Вступительные экзамены на госслужбу начнутся в августе

Вступительные экзамены на госслужбу начнутся в августе

"Начиная с августа вступительные экзамены для приема на государственную службу будут проводиться два раза в месяц в Баку и региональных отделах Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в режиме офлайн через компьютеры". 

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде. 

По ее словам, собеседования будут проводиться в режиме онлайн: "График собеседований будет объявлен после согласования с соответствующими государственными органами. Прежде всего, пройдут собеседования по 32 госорганам, отложенные из-за карантинного режима. Сертификаты будут выдаваться в индивидуальном порядке на основе извещения". 

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