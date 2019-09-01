Вступило в силу распоряжение о повышении зарплаты учителям в Азербайджане

Вступило в силу распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 июня "О повышении заработной платы работающих в государственных учреждениях профессионального образования педагогов, занимающихся управленческой и учебной деятельностью работников, прошедших диагностическую оценку знаний и умений".

Как сообщает Report, согласно распоряжению с 1 сентября 2019 года повышаются в среднем на 20 процентов ежемесячные должностные оклады работающих в государственных учреждениях профессионального образования педагогов, занимающихся управленческой и учебной деятельностью работников, прошедших диагностическую оценку знаний и умений.