Всего 10% абитуриентов набрали более 500 баллов в прошлом году

В прошлом году на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения 6 774 абитуриента набрали свыше 500 баллов, в том числе 1861 абитуриент - свыше 600.

В прошлом году на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения 6 774 абитуриента набрали свыше 500 баллов, в том числе 1 861 абитуриент - свыше 600.

Как сообщает Report, об этом говорится в 12-м выпуске журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра.

Среди набравших 600 баллов и выше 34,39% (640 человек) - абитуриенты I группы, 10,53% (196 человек)-II группы, 33,15% (617 человек)-III группы, 21,92% (408 человек)- IV группы.

По информации, 102 человека, показавшие самые высокие результаты, были удостоены президентской стипендии.