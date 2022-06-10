О нас

Всего 10% абитуриентов набрали более 500 баллов в прошлом году

Всего 10% абитуриентов набрали более 500 баллов в прошлом году В прошлом году на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения 6 774 абитуриента набрали свыше 500 баллов, в том числе 1861 абитуриент - свыше 600.
Наука и образование
10 июня 2022 г. 11:41
Всего 10% абитуриентов набрали более 500 баллов в прошлом году

В прошлом году на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения 6 774 абитуриента набрали свыше 500 баллов, в том числе 1 861 абитуриент - свыше 600.

Как сообщает Report, об этом говорится в 12-м выпуске журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра.

Среди набравших 600 баллов и выше 34,39% (640 человек) - абитуриенты I группы, 10,53% (196 человек)-II группы, 33,15% (617 человек)-III группы, 21,92% (408 человек)- IV группы.

По информации, 102 человека, показавшие самые высокие результаты, были удостоены президентской стипендии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən il 500-dən yuxarı bal toplayanlar imtahan verənlərin 10 faizini təşkil edib

Самое читаемое

Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
3 июня 2022 г. 13:10
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
3 июня 2022 г. 16:42
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
4 июня 2022 г. 19:34
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
5 июня 2022 г. 12:11
Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
ФотоГруппа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
6 июня 2022 г. 14:31
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
8 июня 2022 г. 18:55
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi