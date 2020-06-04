Время выпускных экзаменов в Азербайджане изменено

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Согласно решению Кабинета министров, в связи с ужесточением особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района будут введены определенные ограничения.

Как сообщает Report, экзамены, которые в соответствии с решением Государственного экзаменационного центра были запланированы на 6 и 7 июня, пройдут 10 и 11 июня соответственно.

То есть лица, которые должны были принять участие в экзамене 6 июня, сдадут его 10 июня, а лица, которые должны были принять участие в экзамене 7 июня, сдадут его соответственно - 11 июня.

Последовательность городов и районов проведения экзамена, время начала и время прибытия участника экзамена в здание, указанное в "пропускном листе", остаются неизменными.

Лицам, распечатавшим "пропускной лист", не нужно распечатывать его повторно.