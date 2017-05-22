Волонтеры БВШН приняли участие в Исламиаде

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Около 12 тыс. волонтеров приняли участие в IV Играх исламской солидарности. В их числе были и студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН).

Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, представляет комментарии и впечатления волонтеров от участия в Играх:

Кянан Садыхов, второй курс, специальность "Химическая инженерия":

– Решив записаться в волонтеры, я наметил для себя несколько целей. Хотел обзавестись новыми друзьями, набраться определенного опыта в общении с другими людьми и усовершенствовать свой английский язык. На Исламиаде я являюсь ассистентом-помощником Национального олимпийского комитета Сирии. Моя основная обязанность – помогать сирийским гостям в разрешении возникающих вопросов и проблем. И я делаю все, чтобы мои "подопечные" не испытывали никаких трудностей. Уже больше восьми месяцев я являюсь волонтером Игр исламской солидарности. Свой волонтерский "стаж" начинал в качестве посла доброй воли, а затем стал ассистентом иностранной делегации. Мне очень интересно знакомиться со спортсменами из разных стран мира, общаться с ними, узнавать много нового об их культуре и традициях.

Новруз Алиев, второй курс, специальность "Нефтегазовая инженерия":

– Я впервые присоединился к волонтерскому движению во время соревнований "Формула-1", проходивших в Баку. Эта работа очень помогла мне усовершенствовать свой английский язык. Постоянно общаясь с иностранцами, я улучшил свою разговорную речь. На Исламиаде мне доверили встречать спортсменов и помогать им в решении различных вопросов. Кстати, на этих Играх я случайно встретил своего друга детства, которого не мог найти на протяжении многих лет. Так что Исламиада для меня – это возможность набраться опыта в работе и найти друзей.

Нигяр Гасымова, второй курс, специальность "Химическая инженерия":

– Я впервые пробую себя в качестве волонтера на международных спортивных соревнованиях. Уверена, что участие в волонтерском движении Исламских игр станет яркой страницей в моей жизни. Я присоединилась к волонтерской работе потому, что хочу найти новых друзей и усовершенствовать свой английский. Меня вдохновили на это мои однокурсники, которые были волонтерами на Европейских Играх и гонках "Формулы-1". Команда, в составе которой я работаю на Исламиаде, занимается информированием атлетов о тренировках, встречах и мероприятиях. Участвующие в соревнованиях иностранные атлеты в память об Исламиаде дарят нам значки. Уверена, что после Игр у меня наберется целая коллекция таких значков!

Камил Нагызаде, второй курс, специальность "Нефтегазовая инженерия":

– О волонтерском движении я узнал от своих знакомых и друзей, участвовавших раньше в качестве волонтеров в Европейских Играх и "Формуле-1". Меня очень привлекла эта работа, поэтому я сразу же присоединился к волонтерскому движению Исламиады. Мои главные цели – подружиться с разными людьми и научиться работать в команде. На Исламских играх я работаю в группе, в обязанности которой входит организация встреч зрителей и сопровождение их в зал. Мы стараемся сделать все, чтобы зрителям было комфортно во время соревнований. За время Исламиады я приобрел много новых друзей. Волонтерское движение очень помогло мне научиться работать в команде. Наверное, одним из самых ярких воспоминаний об Играх станет день рождения менеджера нашей команды, которое мы отметили всей группой. Исламские игры для меня – это знак дружбы, солидарности и крепкой команды, и, я верю, что это мероприятие останется в истории страны как одно из самых значимых событий.