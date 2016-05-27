Военный атташе Турции: В апрельских боях азербайджанская армия доказала свою непобедимость перед врагом

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Военный атташе Турции, генерал Ихсан Башбозгурд встретился со студентами в Азербайджанском университете языков (АУЯ).

Как сообщили Report в департаменте по связям с общественностью университета, исполняющий обязанности ректора АУЯ профессор Дуньямин Юнусов проинформировал гостя об истории создания университета. Он отметил, что в университете, где преподаются 22 языка, обучаются более 6 тыс. студентов.

Подчеркнув братские отношения между Азербайджаном и Турцией, Ихсан Башбозгурд отметил, что эти два государства всегда поддерживают друг друга не только в военной сфере, но и в различных отраслях. Затронув вопрос апрельских боев, И.Башбозгурд подчеркнул, что азербайджанская армия доказала свою непобедимость перед врагом.

Затем гость вручил подарок исполняющему обязанности ректора университета профессору Дуньямину Юнусову.

После встречи военный атташе Турции встретился со студентами и ответил на интересующие их вопросы.