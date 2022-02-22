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В Азербайджане внесены изменения в правила приема в вузы

В Азербайджане внесены изменения в правила приема в вузы Внесены изменения в правила приема студентов в вузы.
Наука и образование
22 февраля 2022 г. 19:15
В Азербайджане внесены изменения в правила приема в вузы

Внесены изменения в правила приема в вузы.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

При заполнении электронного заявления по III группе специальностей при приеме документов в высшие учебные заведения абитуриенты должны выбрать одну из двух подгрупп или обе подгруппы, соответствующие специальности или специальностям, по которым они хотят учиться.

Абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе специальностей, входящих в подгруппу история-география (TC), должны дополнительно сдать экзамен по географии.

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Версия на азербайджанском языке Ali məktəblərə tələbə qəbulu qaydalarına dəyişiklik edilib

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