В Азербайджане внесены изменения в правила приема в вузы

Внесены изменения в правила приема студентов в вузы.

Внесены изменения в правила приема в вузы.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

При заполнении электронного заявления по III группе специальностей при приеме документов в высшие учебные заведения абитуриенты должны выбрать одну из двух подгрупп или обе подгруппы, соответствующие специальности или специальностям, по которым они хотят учиться.

Абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе специальностей, входящих в подгруппу история-география (TC), должны дополнительно сдать экзамен по географии.