Педагогов ожидает дифференцированная система оплаты труда

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "На данный момент зарплата педагогов начисляется в соответствии с их образованием и стажем. В будущем планируется создание системы дифференциальной заработной платы, на конкурентной основе".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Ильхам Нагиев, комментируя вопрос о зарплате педагогов, предусмотренном в Плане деятельности по исполнению "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике".

По его словам, впредь на зарплату педагогов будут влиять не только их образование и уровень знаний, но и некоторые результаты. И.Нагиев добавил, что работы в этом направлении уже ведутся.

Затрагивая вопрос о том, насколько возрастет зарплата педагогов, официальный представитель министерства сказал, что назвать конкретную сумму пока сложно: "Зарплата будет подсчитана после того, как в школах установят 18-часовую нагрузку. В феврале педагоги смогут получить зарплату с надбавкой".

Как отметил завотделом дошкольного и общего образования Айдын Ахмедов, до 1992 года нагрузка педагогов была установлена в размере 18 часов: "С 1992 года нагрузка на ставку была сокращена до 12 часов. В результате сокращения нагрузки численность педагогов возросла до 20 тыс. человек и появилась разница в соотношении между педагогами и учащимися. После повышения зарплаты педагогов в соответствии с последним распоряжением президента нагрузка педагогов в Баку будет не менее 6 часов. Данный документ возлагает на педагогов некоторые обязательства".