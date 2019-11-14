​Выросла зарплата учителей, преподающих искусство и творчество

Согласно соответствующему приказу министра образования была проведена диагностическая оценка преподающих по направлениям искусство и творчество учителей Гимназии искусств при Национальной консерватории Азербайджана, Средней специальной музыкальной школы им.Бюльбюля и Физулинской районной гимназии интернатного типа с музыкальным уклоном им.М.М.Хазани.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Зарплата коллектива, диагностическая оценка которого была проведена, с 1 октября 2019 года возросла в соответствии с решением Кабинета министров "Об утверждении схемы и суммы должностных зарплат, надбавок к должностным зарплатам учителей государственных общеобразовательных учебных заведений, диагностическая оценка знаний и навыков которых была проведена, директоров и заместителей директоров этих школ" под номером 270 от 11 июля 2016 года.

Отметим, что диагностическая оценка, которая началась в 2014 году в Баку, поэтапно охватила другие города и районы страны. В целом были оценены знания и навыки около 150 тыс. учителей, их учебная нагрузка увеличена в 1,5 раза, зарплата – в 2 раза.