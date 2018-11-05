Вице-президент НАНА: Возможности влияния Мониторингового центра при Госкомиссии по языку будут обширными

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "В Национальной академии наук Азербайджана создана рабочая группа для подготовки "Плана мероприятий по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшему улучшению использования государственного языка".

Об этом Report сообщил член государственной комиссии по языку, вице-президент НАНА Иса Габиббейли.

Он отметил, что подписанный президентом Ильхамом Алиевым указ о "Мероприятиях по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшему улучшению использования государственного языка" определяет цели, направления, задачи на современном этапе языковой политики независимого азербайджанского государства.

По словам И.Габиббейли, публичное юридическое лицо "Мониторинговый центр при Государственной комиссии по языку" Азербайджанской Республики будет выполнять контролирующие функции для предотвращения случаев нарушения литературного языка в СМИ, интернет-ресурсах и рекламе.

Вице-президент отметил, что публичное юридическое лицо "Мониторинговый центр при комиссии по государственному языку" будет создано в составе Азербайджанской государственной комиссии по языку: "Комиссия по языку - независимая структура, ею руководит президент Азербайджана Ильхам Алиев. Видные ученые Азербайджана являются членами этой комиссии. Функционирование Мониторингового центра в составе комиссии по языку показывает, что это научная и политическая структура более высокого статуса. Это приведет к тому, что возможности влияния структуры будут более обширными".