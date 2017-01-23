Вице-президент BP выступил в БВШН с презентацией

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Ежегодные презентации BP в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) начались в январе 2017 года с лекции "Общий обзор деятельности компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции (АГТ)". Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

С презентацией перед студентами БВШН, обучающимися по специальности "Нефтегазовая инженерия", выступил вице-президент компании BP в Азербайджане по добыче Эльхан Мамедов.

Презентация была посвящена крупномасштабным проектам международного класса, которые реализуются на территории Азербайджана, Грузии и Турции, и оператором которых является BP. Он, в частности, рассказал о проектах по разработке нефтяных и газовых месторождений Азери-Чираг-глубоководная часть Гюнешли и Шах-Дениз и проинформировал студентов о перспективах разработки морского блока месторождений "Шафаг-Асиман". Гость также остановился на таких проектах, как Трансанатолийский газопровод и Трансадриатический газопровод, и роли, которую сыграет Азербайджан в обеспечении Европейского рынка природным газом благодаря осуществлению этих проектов.

В заключение встречи Эльхан Мамедов ответил на многочисленные вопросы студентов.