Выбраны новые сотрудники в проект "Друг школьника"

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Началось собеседование в рамках пилотного проекта "Друг школьника", проводимого совместно Министерством образования и ASAN Xidmət.

Как сообщает Report, заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов отметил, что основной целью проекта является создание безопасной среды для учителей и учащихся, оказание первой медицинской и психологической помощи, регулярное информирование учащихся, родителей, учителей, коллектива и руководства учебно-воспитательных учреждений, проведение диагностической работы.

Руководитель проекта Рустам Агаев отметил, что целью проведения экзаменов является отбор сотрудников в пилотный проект "Друг школьника".

Было отмечено, что для участия на экзаменах обратилось 724 молодых человека, более 400 из которых успешно прошли тестовый этап. Напомним, что пилотный проект "Друг школьника" реализуется в 35 школах, а с нового учебного года планируется охватить проектом 150 школ.