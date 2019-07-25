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Выбраны новые сотрудники в проект "Друг школьника"

Выбраны новые сотрудники в проект "Друг школьника"
© Report

Началось собеседование в рамках пилотного проекта "Друг школьника", проводимого совместно Министерством образования и ASAN Xidmət. 

Как сообщает Report, заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов отметил, что основной целью проекта является создание безопасной среды для учителей и учащихся, оказание первой медицинской и психологической помощи, регулярное информирование учащихся, родителей, учителей, коллектива и руководства учебно-воспитательных учреждений, проведение диагностической работы. 

Руководитель проекта Рустам Агаев отметил, что целью проведения экзаменов является отбор сотрудников в пилотный проект "Друг школьника". 

Было отмечено, что для участия на экзаменах обратилось 724 молодых человека, более 400 из которых успешно прошли тестовый этап. Напомним, что пилотный проект "Друг школьника" реализуется в 35 школах, а с нового учебного года планируется охватить проектом 150 школ.

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