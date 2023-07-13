Обязанности ректора АГУНП возложены на Вазеха Аскерова

Обязанности ректора Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) возложены на Вазеха Аскерова.

Обязанности ректора Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) возложены на Вазеха Аскерова.

Как сообщили Report в АГУНП, приказом министра науки и образования Азербайджанской Республики Эмина Амруллаева в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности была создана должность проректора по стратегическим вопросам, на которую был назначен исполнительный директор Азербайджано-французского университета доцент Вазех Аскеров.

Другим приказом министра науки и образования В.Аскерову также поручено исполнять обязанности ректора вуза.

Вазех Эльдениз оглу Аскеров родился 15 октября 1978 года в Баку. В 1995-1999 годах получил степень бакалавра в Азербайджанском университете языков, в 2004-2007 годах - степень магистра во французском Университете Марка Блоха, в 2007-2012 годах - докторскую степень в Страсбургском университете. В 2012 году ему была присуждена ученая степень доктора Страсбургского университета.

Во время учебы и проживания во Франции Вазех Аскеров был известен как один из активистов азербайджанской диаспоры. С 2005 года является председателем Ассоциации азербайджанских студентов во Франции, в том же году стал соучредителем и членом правления Дома Азербайджана в Страсбурге.

В 2013-2014 годах работал советником ректора Азербайджанского университета языков, в 2014-2015 годах - проректором по учебной работе, в 2016-2023 годах - исполнительным директором Азербайджано-французского университета.

Вазех Аскеров является членом правления партии "Ени Азербайджан". Женат, имеет двоих детей.