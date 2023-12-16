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Вакцина от рака кожи может стать доступной к 2025 году

Вакцина от рака кожи может стать доступной к 2025 году Экспериментальная вакцина биотехнологической компании Moderna против агрессивного рака кожи, меланомы, может стать доступной всего через два года, в 2025 году.
Наука и образование
16 декабря 2023 г. 00:03
Вакцина от рака кожи может стать доступной к 2025 году

Экспериментальная вакцина биотехнологической компании Moderna против агрессивного рака кожи, меланомы, может стать доступной всего через два года, в 2025 году.

Как передает Report, об этом сообщил агентству AFP генеральный директор компании Стефан Бансель.

По его словам, это станет знаковым шагом в борьбе с самой серьезной формой рака кожи.

Вакцина может использоваться в борьбе с опухолевыми клетками, которые уже есть в организме, что отличает ее от других вакцин, предотвращающих заболевание. Иными словами, эти вакцины лечат, усиливая действие иммунной системы против дефектных клеток.

Заявление Банселя было сделано на фоне успешных клинических испытаний вакцины мРНК-4157, которые продемонстрировали улучшение показателей выживания. Вакцина была изготовлена с использованием той же технологии доставки матричной РНК, что продемонстрировала свою эффективность в предотвращении тяжелых форм коронавирусной инфекции.

В исследовании приняли участие 157 человек на поздних стадиях прогрессирования меланомы. По словам Банселя, существующие клинические данные могут стать основой для условного одобрения вакцины. В 2024 году начнется более крупное клиническое исследование с участием тысячи человек, которое может подтвердить одобрение.

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