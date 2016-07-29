В вузах Азербайджана начался выбор специальностей - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АБИТУРИЕНТАМ

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) объявила о начале выбора специальностей по всем группам специальностей в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики для абитуриентов, выполнивших условие конкурса.

Как сообщили Report в ГКПС, выбор специальностей проводится с 29 июля по 10 августа посредством интернета.

Абитуриенты должны выбрать специальности, на которые хотят поступить, и ввести их коды в "Заявление электронного выбора специальности абитуриента" по адресу https://eservices. tqdk.gov.az/erizebak/ixtisas1/ ?frm=egov1 .

Абитуриенты, получившие высшее образование за счет государства, не могут выбрать места, выделенные по государственному заказу.

Иностранцы и лица без гражданства не могут выбрать места, выделенные по государственному заказу, если в законодательстве и межгосударственных соглашениях не предусмотрены другие обстоятельства.