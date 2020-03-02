В вузах и школах Азербайджана приостановлены занятия

На территории Азербайджана продолжаются неотложные меры для предотвращения возможной опасности, которую может вызывать коронавирусная инфекция (COVID-19).

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, с целью профилактики инфекционных заболеваний, повышения эффективности осуществляемых в этой области соответствующих профилактических мер, активизации лечебно-профилактических, дезинфицирующих и других профилактических работ во всех учебных заведениях страны, было принято решение приостановить учебный процесс во всех учебных заведениях с 3 марта 2020 года до 9 марта (занятия начнутся с 10 марта). Кроме того, в связи с этим решено также перенести все мероприятия.

Министерству образования и соответствующим органам исполнительной власти поручено в течение этого периода продолжить лечебно-профилактические и дезинфицирующие мероприятия во всех подведомственных учебных заведениях.