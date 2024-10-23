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В Великобритании начали испытания первой в мире вакцины от норовируса

В Великобритании начали испытания первой в мире вакцины от норовируса Британские врачи приступили к испытаниям вакцины от норовируса.
Наука и образование
23 октября 2024 г. 14:13
В Великобритании начали испытания первой в мире вакцины от норовируса

Британские врачи приступили к испытаниям вакцины от норовируса.

Как передает Report, об этом сообщает в среду газета Guardian.

"Врачи приступили к испытаниям первой в мире вакцины против норовируса", - пишет издание.

Если вакцина от норовируса окажется успешной, фармацевтическая компания Moderna рассчитывает подать заявку на регистрацию препарата в 2026 году. Процесс рассмотрения, как ожидается, займет до года. Дальнейшие испытания вакцины также будут проводиться на подростках и детях младшего возраста, уточняет газета.

По словам врача общей практики и главного исследователя испытаний в Великобритании Патрика Мура, в настоящее время в мире не существует утвержденных вакцин против норовируса. Он отметил, что ежегодно в мире регистрируется около 685 млн случаев заболевания норовирусом и 200 тыс. смертей.

Клиническое исследование вакцины продлится два года, в нем примут участие 25 тыс. взрослых из разных стран, в первую очередь, люди старше 60 лет. В ходе исследования половина участников будет случайным образом распределена для получения вакцины, а другая половина получит инъекцию физраствора в качестве плацебо.

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