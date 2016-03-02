В UNEC запущена система новых образовательных услуг

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) с весеннего семестра запущена система новых образовательных услуг. Таким образом, посторонние лица смогут получить кредит по обучаемым в UNEC дисциплинам.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу вуза, в связи с этим на Ученом совете UNEC утверждены новые правила "Об организации образовательных услуг для получения кредита посторонними лицами".

В соответствии с правилами лица, завершившие учебу на ступени бакалавра и магистра, смогут участвовать в качестве слушателя на уроках по избранной дисциплине и получить кредит по данной дисциплине. Оценка знаний слушателей будет проводиться на основе учебного плана, предусмотренных в силлабусе критерий и внутренних правил UNEC. Слушателям, успешно сдавшим экзамены, будет представлена справка об успеваемости (транскрипт).

Желающие участвовать на занятиях в начале каждого семестра должны с заявлением обратиться в UNEC. Если по требуемой дисциплине ведутся занятия, обратившееся лицо может участвовать на занятиях.