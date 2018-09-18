В UNEC подняли зарплаты преподавателей

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ На заседании Ученого совета UNEC были утверждены изменения, внесенные в "Правила дифференциальной заработной платы для 2018/2019 учебного года, основанной на служебной деятельности профессорско-преподавательского состава Азербайджанского государственного экономического университета".

Об этом сообщили Report в UNEC.

Основной целью внесения изменений в правила является достижение стратегической цели в направлении превращения UNEC в исследовательский университет. Дифференциальная заработная система включает профессорско-преподавательский состав, работающий в UNEC на полном штате, на 0,75 и 0,5 штате по совместительству.

В соответствии с изменениями, внесенными в систему Дифференциальной заработной платы, в системе оценка научной деятельности поднялась с 40% до 70%, баллы за опубликованные в престижных журналах, входящих в платформы "Web of Science" и "Scopus" статьи, за монографии в престижных международных изданиях и баллы за ссылки значительно поднялись, а также предусмотрены публикации научных докладов в базе "Scopus".