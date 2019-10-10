Студентам Житомирского вуза рассказали о концепции азербайджанского мультикультурализма - ФОТО

В украинском государственном университете "Житомирская политехника" прошла встреча студентов с представителем Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ), где состоялась презентация концепции азербайджанского мультикультурализма и деятельности БМЦМ.

Как сообщает Report со ссылкой на центр, презентацию в азербайджанском культурно-образовательном центре при вузе провела член БМЦМ Марина Гончарук.

По словам первого проректора университета, доктора экономических наук Оксаны Олейник, азербайджанский центр в университете функционирует очень результативно - "он всегда открыт для студентов и для проведения мероприятий".

"Концепция азербайджанского мультикультурализма в условиях нестабильности и возникающих по всему миру новых угроз предлагает странам и народам путь устойчивого развития исходя из ценностей терпимости, миролюбия, толерантности. Ведь в обществе, где нет ценностей мультикультурализма, возникают угрозы роста нетерпимости на религиозной и этнической почве, отрицание и неприятие всего, что на первый взгляд кажется чужим", - заявила в ходе презентации М.Гончарук.

По ее словам, принципы мультикультурализма могут предотвратить межрелигиозные и межэтнические конфликты, противостоять ксенофобии и расизму, тем самым оберегая человечество от трагедий и преподнося общечеловеческие ценности как основополагающие, которые стоят у истоков развития правовых и высокоразвитых государств.

"Сейчас, в то время как мир переживает миграционные, межэтнические кризисы, Азербайджан взял на себя высокую миссию пропагандировать модель толерантности и мультикультурализма, опираясь на гуманизм и общечеловеческие ценности, предлагать народам и государствам устойчивый и последовательный путь развития, основанный на национально-духовных, общечеловеческих, гуманистических ценностях", - добавила представитель БМЦМ.

М.Гончарук также напомнила студентам про условия всеукраинского конкурса эссе на тему "Азербайджанский мультикультурализм как фундаментальная концепция мира и толерантности", согласно которому три победителя становятся участниками летней или зимней международных школ мультикультурализма в Азербайджане, которые проводит БМЦМ.

Встреча состоялась при содействии посольства Азербайджана в Украине.

На мероприятии присутствовали студенты факультета публичного управления и права, а также студенты факультета бизнеса и сферы обслуживания.