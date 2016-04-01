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    В Товузе уволили замдиректора школы, постригшую волосы учащихся

    Факт расследуется отделом образования Товузского района

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Отдел образования Товузского района расследовал инцидент, произошедший в полной средней школе села Джалилли Товузского района. Так, замдиректора школы Зейнаб Гасанова самовольно постригла волосы нескольких учащихся V класса.

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в секторе по связям с общественностью министерства образования.

    "В районном отделе образования подтвердили факт. Было отмечено, что несмотря на неоднократные предупреждения, учащиеся не приводили в порядок волосы. Вместо обсуждения вопроса в очередной раз с детьми и их родителями, Зейнаб Гасанова самовольно подрезала им волосы.

    Указанный факт расценивается как непедагогичный подход и в отношении З.Гасановой приняты строгие дисциплинарные меры наказания. С 1 апреля 2016 года замдиректора школы была освобождена от занимаемой должности", - заявили в министерстве.

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