В текущем учебном году в Нахчыване уволены руководители 16 образовательных учреждений

За последние 2 месяца в Нахчыванской Автономной Республике (АР) были освобождены от должности руководители 16 образовательных учреждений, 33 директорам вынесены предупреждения, выговоры и строгие выговоры.

С начала 2024/2025 учебного года в Нахчыванской Автономной Республике (АР) от должности освобождены руководители 16 образовательных учреждений, 33 директорам вынесены предупреждения, выговоры и строгие выговоры.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мониторинговые группы Министерства образования Нахчыванской АР и районных (городских) отделов образования за два месяца с начала учебного года проверили организацию учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах, учебно-педагогическую документацию и выявили ряд недостатков в некоторых школах.

В результате проведенных мониторингов за допущенные в работе недостатки были освобождены от должности 13 директоров школ, 1 директор внешкольного образовательного учреждения, 2 заведующих детскими садами. Кроме этого, 15 директорам вынесены предупреждения, 15 директорам - строгие выговоры, 3 директорам - строгие выговоры с последним предупреждением.