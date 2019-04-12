В связи с суицидом в бакинской школе уволены директор, завуч и психолог

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов обнародовал результаты служебного расследования, проведенного в связи с самоубийством учащейся средней школы № 162 города Баку Элины Гаджиевой.

Как сообщает Report, министр довел до внимания общественности результаты проведенной по данному вопросу работы и принятые решения.

Он отметил, что в результате проведенного служебного расследования стало известно, что директор (Аббасова Севиндж Кямиль гызы) средней школы № 162 города Баку, заместитель директора по воспитательной работе (Магеррамова Лала Ариф гызы), классный руководитель (Мехтиева Чимназ Гаджиага гызы) и школьный психолог (Агаева Кенуль Исмаил гызы) не исполняли ряд должностных функций, предусмотренных в трудовом договоре и соответствующими нормативными документами.

Было отмечено, что, принимая во внимание результаты служебного расследования, было принято решение о прекращении трудовых договоров с директором и заместителем директора по воспитательной работе полной средней школы номер 162 города Баку, о принятии дисциплинарных мер в отношении классного руководителя, об отстранении от работы школьного психолога и назначении в школу опытного психолога.