В связи с "Формулой 1" учебный процесс в ряде школ Баку приостановлен

Учащимся школы-лицея №6 имени Т.Исмаилова, расположенного на отрезке, пролегающем через маршрут Гран-при Азербайджана "Формулы 1", до 30 апреля предоставлен отдых.

Об этом Report сообщили в школе.

Было отмечено, что в связи с закрытием дорог, с 22 апреля в процессе посещения учащимися учебных заведений возникли трудности: "Из-за закрытия дорог до 30 апреля детям трудно посещать школу. По этой причине они не смогут присутствовать на уроках. Однако, не пройденный за эти дни учебный материал они усвоят в начале мая. Что касается педагогов, они приходят на работу каждый день".

Как сообщили Report в учебном комплексе №132-134, несмотря на то, что школьное здание расположено вдоль схемы прохождения соревнований, уроки здесь не прекращались: "Было обращено к родителям, чтобы учащиеся посещали школу до 13:00 часов 26 апреля".

Что касается полной средней школы №23, расположенной вдоль схемы прохождения соревнований, на наши звонки в указанном учебном заведение никто не ответил.

Ожидается распространение министерством образования заявления в связи с данным вопросом.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" пройдет 26-28 апреля.