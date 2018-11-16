 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сумгайыте построят здание новой общеобразовательной школы на 1176 ученических мест

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал 16 ноября распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в городе Сумгайыт. 

    Как сообщает Report, в целях строительства здания новой общеобразовательной школы на 1176 ученических мест в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству образования Азербайджанской Республики выделено первоначально 1 млн манатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi