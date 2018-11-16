В Сумгайыте построят здание новой общеобразовательной школы на 1176 ученических мест

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал 16 ноября распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в городе Сумгайыт.
Как сообщает Report, в целях строительства здания новой общеобразовательной школы на 1176 ученических мест в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству образования Азербайджанской Республики выделено первоначально 1 млн манатов.
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