В Сумгайыте построят здание новой общеобразовательной школы на 1176 ученических мест

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал 16 ноября распоряжение о мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в городе Сумгайыт.

Как сообщает Report, в целях строительства здания новой общеобразовательной школы на 1176 ученических мест в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству образования Азербайджанской Республики выделено первоначально 1 млн манатов.