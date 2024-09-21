В средней школе №4 в Ханкенди будут обучаться 296 детей в этом году

В средней школе №4 в Ханкенди будут обучаться 296 детей в этом году

В средней школе №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди в этом учебном году будут учиться 296 детей.

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В средней школе №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди в этом учебном году будут учиться 296 детей. Об этом сказал корреспонденту Report в Ханкенди исполняющий обязанности директора Карабахского регионального управления образования Анар Меджидов. Меджидов напомнил, что новый учебный год в школе начнется 23 сентября: "Два дня назад при участии главы государства состоялось открытие полной средней школы №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди. 23 сентября в ней начнется первый учебный день. Школа рассчитана на 624 ученических места. В настоящее время зарегистрировано 296 учеников". Меджидов добавил, что педагогический состав школы уже сформирован, назначен директор. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram