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В средней школе №4 в Ханкенди будут обучаться 296 детей в этом году

В средней школе №4 в Ханкенди будут обучаться 296 детей в этом году В средней школе №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди в этом учебном году будут учиться 296 детей.
Наука и образование
21 сентября 2024 г. 12:15
В средней школе №4 в Ханкенди будут обучаться 296 детей в этом году

В средней школе №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди в этом учебном году будут учиться 296 детей.

Об этом сказал корреспонденту Report в Ханкенди исполняющий обязанности директора Карабахского регионального управления образования Анар Меджидов.

Меджидов напомнил, что новый учебный год в школе начнется 23 сентября: "Два дня назад при участии главы государства состоялось открытие полной средней школы №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди. 23 сентября в ней начнется первый учебный день. Школа рассчитана на 624 ученических места. В настоящее время зарегистрировано 296 учеников".

Меджидов добавил, что педагогический состав школы уже сформирован, назначен директор.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Məcidov: Xankəndi şəhər 4 saylı tam orta məktəbində hazırda 296 şagird qeydiyyatdan keçib

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