В средней школе №4 в Ханкенди будут обучаться 296 детей в этом году

В средней школе №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди в этом учебном году будут учиться 296 детей.
Об этом сказал корреспонденту Report в Ханкенди исполняющий обязанности директора Карабахского регионального управления образования Анар Меджидов.
Меджидов напомнил, что новый учебный год в школе начнется 23 сентября: "Два дня назад при участии главы государства состоялось открытие полной средней школы №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди. 23 сентября в ней начнется первый учебный день. Школа рассчитана на 624 ученических места. В настоящее время зарегистрировано 296 учеников".
Меджидов добавил, что педагогический состав школы уже сформирован, назначен директор.