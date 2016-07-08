В созвездии Центавра найдена новая планета с тремя солнцами

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Астрономы обнаружили в созвездии Центавра экзопланету с тремя солнцами. Как сообщает Report, cтатья об этом открытии вышла в научном журнале Science.

Расположенная в 320 световых годах от Земли планета является газовым гигантом массой в четыре массы Юпитера.

Планета вращается вокруг самой яркой из трех звезд, на 80% более массивной, чем Солнце, две другие звезды быстро вращаются вокруг друг друга, и все они движутся вокруг общего центра масс. Такая геометрия тел приводит к тому, что воображаемый наблюдатель на этой планете может видеть сразу до трех солнц на небосводе в зависимости от времени года. «Вы бы могли видеть восход и закат трех звезд или видеть восход и закат отдельных звезд», — пояснил соавтор открытия Дениэль Апаи из Университета Аризоны.

По его словам, поскольку все три звезды имеют разные температуры, отличается и их цвет, потому с планеты может быть виден восход голубоватого, желтоватого и красного светил.